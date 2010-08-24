На свадьбе Робби Уильямса букет невесты ловили собаки

Отец Робби Уильямса (Robbie Williams) Пит Конвей (Pete Conway) поведал подробности свадебной церемонии своего звездного сына. Напомним, Робби Уильямс в начале августа женился на давней подруге, британской актрисе Айде Филд (Ayda Field). Прежде всего, Конвей опроверг слухи, что на свадьбе отсутствовал алкоголь – мол, таково было желание Робби, бывшего пьяницы и наркомана: "Там наливали, я сам неплохо выпил. Невозможно заставить всех гостей принять такие правила игры – не давать им алкоголя на таком празднике. Но все прошло отлично, прекрасный был день". Также папа Уильямса рассказал, что церемония обошлась без шафера, а в качестве подружек невесты выступили восемь собак брачующихся.