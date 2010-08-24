Наталья Подольская получила травму

Наташа Подольская, которая всегда старалась избегать экстремальных проектов, согласилась принять участие в новом шоу Ильи Авербуха. Как стало известно «Z», уже на первых тренировках 28-летняя певица получила первые травмы. Во время репетиций супруга Владимира Преснякова рухнула на лед и отбила себе мягкое место. Тут же на помощь к певице ринулись все мужчины на льду. Старательная и способная артистка делает большой прогресс в новом занятии. За короткие сроки она освоила уже большинство простых элементов и приступила к более сложным. По словам фигуристов, Подольская могла бы стать отличной фигуристкой. – У Наташи прекрасно получается, она очень быстро учится, а травмы всех участников будут преследовать до конца проекта, – поделился с «Z» тренер певицы.