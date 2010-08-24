Вероника Кастро участвует в «Минуте Славы»

Для съемок в гала-концерте программы «Минута славы» на Первом канале звезда самого популярного сериала 90-х «Богатые тоже плачут» взяла только самые любимые платья. Сколько слез российские женщины пролили в начале 90-х перед экранами, сострадая судьбе Марианны в исполнении мексиканки Вероники Кастро, подсчитать невозможно. Она стала практически родной в каждом доме, а тысячи российских девочек получили экзотическое для нашей страны имя. – Моя мама очень расстроились, что я к тому моменту уже родился и она не может изменить мое имя на Марианну, – шутит бессменный ведущий «Минуты славы» Александр Олешко. Обладательнице лучезарной улыбки скоро исполнится 58 лет. Сохранив отличную фигуру, актриса пользуется услугами лучших косметологов и пластических хирургов Латинской Америки. Накануне приезда в Россию Кастро даже перекрасилась из шатенки в блондинку. – Вероника очень щепетильно отнеслась к выбору костюмов для съемок, – рассказали «Z» администраторы программы «Минута славы». – Мы очень удивились, когда увидели такое количество сумок.