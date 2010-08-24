Владимир Девятов полгода был бомжем!

Аномально жаркое лето стало по-настоящему горячим для народного артиста России Владимира Девятова. Именно в это время он занимается оформлением документов по покупке новой квартиры. Бывалые знают, это горячая пора! Интересно, что из-за юридических проволочек народный артист более полугода был бомжем, и только сейчас в его паспорте появилась долгожданная отметка о новом месте прописки. — Четырехкомнатную квартиру в элитном доме с охраной по Сколковскому шоссе я купил для своего двухлетнего сына Ивана. Скорее всего, апартаменты на сына я перепишу, когда он станет совершеннолетним, — говорит Владимир. Евроремонт в новой квартире уже есть, сейчас певец вместе с молодой красавицей-женой Лизой ищут дизайнера для создания интерьера. Жить же Девятовы планируют продолжать в загородном одноэтажном доме, построенном по финскому проекту. Там у четы Девятовых — три спальни, детская, столовая, кухня, гостиная с камином и рабочий кабинет. Этот дом комбинированный - наполовину кирпичный, наполовину деревянный. Летом прохладно лишь в его деревянной части, где и спасается от нынешних +37 дружная музыкальная семья.