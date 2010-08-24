Кэти Пэрри отучит жениха от сексуальной озабоченности

Кэти Перри (Katy Perry) уверена, что сможет превратить своего жениха, британского комика Рассела Брэнда (Russell Brand), в нормального семьянина. Кэти говорит в шутку, что "Рассел слишком стар для того, чтобы продолжать распутничать с прежней скоростью". Действительно, у 35-летней звезды "Уик-энда в Вегасе" репутация ниже плинтуса: он утверждает, что переспал в общей сложности с 2000 женщинами, и рекордом называет ситуацию, когда за месяц имел секс с 80 дамами. Пэрри убеждена, что любовь к ней изменила Рассела, и он готов начать новую жизнь – без случайных связей, наркотиков и алкоголя. Сам Рассел, запойный пьяница и наркоман с 20-летним стажем, это подтверждает, говоря, что после долгих поисков нашел женщину своей мечты и собирается быть верным ей. Брэнд и Пэрри объявили о своей помолвке в январе этого года. Брэнд сделал предложение Кэти в Индии, в новогоднюю ночь, сидя верхом на слоне.