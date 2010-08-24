Алена Кравец потеряла загранпаспорт во Франции

Певица Алена Кравец отправилась в свой летний отпуск на лазурное побережье Франции. Нежное солнце, искрящееся море, приятная атмосфера, доброжелательные люди, вкусные блюда. Отпуск подходил к концу, как случилась ужасная неприятность – когда певица обедала в своем любимом кафе на набережной, из её сумочки украли портмоне с деньгами и документами. Пропажу Алена обнаружила практически сразу, но найти воришек уже было невозможно. «Кроме кредитных карточек, важных телефонов и билета на самолет – которые всегда можно восстановить в короткие сроки, из сумки пропал мой загранпаспорт - рассказывает певица – Сколько путешествую, ни разу не попадала в такую ситуацию. У меня был шок! Спасибо менеджеру кафе, он подсказал мне обратиться сначала в полицию, с заявлением, а потом в консульство. Сказал телефон и адрес ближайшего полицейского участка и координаты российского представительства». Один из сотрудников консульства оказался давним поклонником Алены. Он взял дело в свои руки и, максимально убыстрил процедуру сбора всех данных и выдачи заветной справки, по которой можно было вылететь в Россию. Рейс Кравец в Москву был через два дня, крайне малый срок для сбора документов: «Прошло чуть больше суток, когда мне позвонил работник консульства с радостной вестью о том, что справочка моя готова. Я безумно ему благодарна! Если бы не он, кто знает, сколько времени бы ушло на определение моей личности, российский паспорт-то я всегда оставляю в Москве. Да и жутких историй о потери документов наслышалась множество! Рассказывали, что по нескольку недель приходилось ждать справки». В Москву певица Алена Кравец вернулась своим рейсом. Справку сделали, билет восстановили, кредитки она заблокировала. А через несколько дней ей позвонили из паспортного стола и сказали, что загранпаспорт будет готов в течение 10 дней. От Алены требуются только фотографии и заполненная анкета! Оказывается, об этом хлопотал все тот же французский поклонник девушки.