Сильвестра Сталлоне хотели назвать в честь расчески

Первым именем Сильвестра Сталлоне (Sylvester Stallone) было Бинки, в честь... марки расчесок, которыми пользовалась его мать. Эксцентричной маме актера, Жаклин, из всех существующих имен категорически ничего не нравилось. Сталлоне говорит: "Предполагаю, мои родители тогда перебрали все возможные варианты, и решили – в качестве временного имени – назвать меня Binky, как щетку. Ну, почему бы и нет". Будущий Рэмбо и Рокки так и жил какое-то время, нареченный Бинки, пока отец не предложил имя "Сильвестр". Бинки Сталлоне – герой боевиков? Действительно, почему бы и нет.