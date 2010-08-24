Бандерас снимется в новом фильме Альмодовара

Известный испанский режиссер Педро Альмодовар приступит в понедельник, 23 августа, к съемкам своего нового фильма "Кожа, в которой я обитаю" (La piel que habito), передают в пятницу испанские СМИ. Съемки будут проходить в галисийском городе Сантьяго де Компостела, центре паломничества тысяч католиков всего мира, а затем в Мадриде и Толедо. Картина, в которой в главных ролях будут сниматься испанские актеры Антонио Бандерас и Мариса Паредес, основана на романе Тьери Жонке "Тарантул". Это история пластического хирурга Ледгара, создавшего чудо-кожу. Предполагается, что съемки продлятся около 11 недель. Бюджет картины - 10 миллионов евро. Знаменательно, что свою актерскую карьеру Антонио Бандерас начал с фильмов Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва" и "Свяжи меня".