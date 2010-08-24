DreamWorks Animation впервые выпустит фильм с настоящими актерами

Студия DreamWorks Animation планирует снять свой первый фильм, в котором с нарисованными на компьютере персонажами будут соседствовать настоящие актеры, сообщается на сайте Collider. Проект получил название "Воображаемые враги" ("Imaginary Enemies"). Главными героями фильма станут воображаемые друзья, на которых дети часто спихивают свою вину, когда оправдываются перед родителями. Оказывается, воображаемые друзья существуют в действительности, и сложившаяся ситуация их не устраивает. Поэтому они объединяются и начинают мстить людям, которые в детстве использовали их в качестве козлов отпущения. Одним из соавторов сценария "Воображаемых врагов" станет Лиза Аддарио, ранее работавшая над сюжетом для мультфильма о пингвинах-серферах "Лови волну". Специализацией DreamWorks Animation являются нарисованные на компьютере мультфильмы. Студия получила широкую известность благодаря сериям "Шрэк" и "Мадагаскар". В 2010 году DreamWorks Animation выпустила две полнометражных работы: "Шрэк навсегда" и "Как приручить дракона".