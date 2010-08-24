Боб Марли впервые станет героем художественного фильма

Режиссер Дженни Эш планирует снять байопик, посвященный Бобу Марли, сообщается на сайте ContactMusic. "Художественных фильмов о Марли ранее не выходило. Я хочу показать его живым человеком, а не легендой", - заявила Эш. Режиссер намеревается уделить особое внимание годам, проведенным музыкантом в Лондоне. Марли приехал в Великобританию в конце 1976 года и прожил там до 1978 года. Именно в этот период был записан его самый известный альбом "Exodus". Информации о том, кто сыграет Марли в фильме Эш, в настоящее время нет. Кроме того, у режиссера пока нет прав на использование в картине песен музыканта. Дженни Эш до сих пор работала преимущественно над телевизионными фильмами. Ранее она уже выпускала картины, посвященные музыкантам. В частности, в 2003 году Эш сняла документальный фильм "Dolly Parton: Platinum Blonde", посвященный американской певице Долли Партон. Отметим, что в феврале 2010 года должен был выйти документальный фильм о Бобе Марли режиссера Джонатана Демме ("Молчание ягнят", "Филадельфия"). Однако, по данным ресурса IMDB, лента до сих пор не завершена.