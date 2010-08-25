Илья Лагутенко написал песню для «Алисы в стране чудес на льду»

31 октября и 1 ноября в Ледовом дворце Петербурга состоится мировая премьера нового грандиозного ледового шоу для всей семьи «Алиса в стране чудес на льду». Это вариация популярной сказки Льюиса Кэрролла. Продюсерская компания Iсе Vision готовит шоу с участием звезд мирового фигурного катания, сюжет которого оригинально переработан для детей и подростков в возрасте от 6 до 13 лет. В спектакле принимают участие четыре олимпийских чемпиона: Алексей Ягудин, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. «Хотя сказку Кэрролла с удовольствием читают и взрослые, и дети, нам важно, чтобы шоу в первую очередь понравилось юным зрителям, — говорит Алексей Ягудин, играющий роль Безумного Шляпника. — Мы должны максимально точно воплотиться в знакомые с детства образы «Алисы…», но при этом привнести в них то, что свойственно искусству фигурного катания, — красоту танца и своеобразную «ледовую» магию». Визитная карточка постановки — новейшие визуальные спецэффекты, которые ранее не применялись в ледовых спектаклях. Вместе с красочными видеодекорациями будут использованы и другие элементы иллюзионного жанра, с помощью которых знаменитая улыбка Чеширского Кота будет сама перемещаться по огромному залу Ледового дворца. Финальную песню для шоу с характерным названием «Съешь меня!» написал обладатель несравненной улыбки Чеширского Кота и лидер культовой группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.