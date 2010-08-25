Тимати и Алекса снова вместе?

Самый завидный жених России - Тимати, который недавно отпраздновал свое 27- летие и заявил, что готов к созданию семьи шокировал поклонников выложив в твитере фотографию с Алексой. На снимке бывшая возлюбленная сидит на коленях у известного репера и обнимает его. Фотография была сделана в самолёте, когда "сладкая парочка" летела в Крым на конкурс "Новая волна junior". Что удивительно, артисты не скрывали своих симпатий, много общались во время фестиваля, и провели романтический ужин в одном из Ялтинских ресторанов. Напомним, артисты познакомились в 2004 году на проекте "Фабрика звёзд-4" где у них начался бурный роман, который длился больше года. Они даже записали совместную песню "Когда ты рядом", но после ссоры Тимати и Алекса практически не виделись. Что послужило началом нового этапа отношений пока не известно. Ни Тимати, ни Алекса ситуацию не комментируют. Может это та самая девушка с которой артист вскоре сыграет свадьбу.