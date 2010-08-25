«Бригада У» встретилась с U2

В минувшее воскресенье ведущие утреннего шоу Европы Плюс «Бригада У» встретились с Боно и Эджем из U2, которые приехали в Москву в рамках мирового тура группы - “360 Degrees”. Концерт ирландских рокеров состоится при поддержке Европы Плюс 25 августа в «Лужниках». Мировые звезды прилетели в российскую столицу за несколько дней до концерта, чтобы успеть познакомится с городом. В туре артистов сопровождают семьи. Однако, лидер U2 Боно предпочел семейному походу на балет «Спящая красавица» встречу с «Бригадой У». Музыканты и радиозвезды были в восторге друг от друга! Почему после встречи с «европейскими» ведущими Bono решил взять псевдоним BonoBanan, а Edge - EdgeApple, какое название для новой песни участники U2 придумали совместно с «Бригадой У» и чем отличается российская минута от ирландской – слушатели Европы Плюс смогут узнать 24 и 25 августа. Полную запись интервью с легендарными музыкантами можно будет послушать на сайте www.europaplus.ru с 25 августа.