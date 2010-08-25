Нью-Йорк признан мировой столицей моды

Организация Global Language Monitor составила рейтинг мировых центров моды. По итогам исследования список, состоящий из сорока строчек, возглавил Нью-Йорк, пишет UPI.com. На втором и третьем местах рейтинга— Гонконг и Лондон соответственно. Париж — четвертый, пятое место занял Лос-Анджелес. Москва, поднявшись на 2 ступени, закрепилась в самой середине списка, на 20 месте. Всего в рейтинге фигурирует 40 "модных столиц". Cоставляет chart базирующаяся в Остине, штат Техас, исследовательская организация Global Language Monitor, чьи интересы сосредоточены преимущественно, в английском языке. GLM периодически подсчитывают количество слов в нем и составляют разнообразные рейтинги на основе исследований. Эксперты проследили за тем, с какой периодичностью в СМИ и блогосфере проскакивали термины, относящиеся к миру моды. Так и появился рейтинг городов, в которых больше всего говорят о моде и, следовательно, интересуются ей. ТОП-10 "модных городов" 1. Нью-Йорк 2. Гонконг 3. Лондон 4. Париж 5. Лос-Анджелес 6. Милан 7. Сидней 8. Майами 9. Барселона 10. Мадрид