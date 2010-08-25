Линдсей Лохан выписали из реабилитационной клиники

Актрису Линдсей Лохан досрочно выписали из медицинского центра при Калифорнийском университете, где она проходила принудительный курс лечения от алкогольной зависимости, сообщает Reuters. По решению суда артистка должна была находиться в клинике в течение трех месяцев, однако в итоге Лохан провела под надзором специалистов всего 22 дня. Документы об освобождении Лохан из клиники были подписаны во вторник, 24 августа. В среду, 25 августа, должно состояться очередное заседание суда по делу актрисы, которая была признана виновной в нарушении условий четырехлетнего испытательного срока (он был назначен ей за вождение автомобиля в нетрезвом виде в 2007 году). По сведениям портала TMZ.com, сама 24-летняя актриса присутствовать на слушании не будет. Линдсей Лохан была приговорена к трем месяцам тюремного заключения 7 июля 2010 года. 20 июля актрису отправили в тюрьму в пригороде Лос-Анджелеса. Из исправительного учреждения девушку также отпустили раньше срока - всего она провела под стражей 14 дней. Причинами досрочного освобождения были названы переполненность тюрьмы и примерное поведение Лохан. После тюрьмы актрису направили на принудительное лечение. Курс реабилитации она проходила не только под надзором медицинского персонала клиники, но также и под контролем сотрудников надзорных органов - они следили за соблюдением предписаний суда. По неофициальным данным, Лохан выписали из клиники досрочно потому, что обследовавшие ее врачи некорректно поставили ей диагноз и длительного лечения не потребовалось.