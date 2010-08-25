Легендарные «U2» прибыли в Москву на 3 дня раньше (ФОТО)

Легендарная ирландская группа U2, концерт которой состоится 25 августа в «Лужниках», прибыла в московский аэропорт «Внуково-3» за 3 дня до концерта. Несмотря на постоянные перелёты и неожиданно начавшийся дождь, фронтмен группы Боно пребывал в прекрасном расположении духа и не отказался тотчас пообщаться с телекамерами, а вечером встретиться за круглым столом с несколькими представителями ежедневных общественно-политических изданий. Столь ранний приезд музыкантов связан с их желанием ознакомиться с достопримечательностями и культурной жизнью столицы. Каждый день музыкантов плотно расписан: сразу же по прилёту жена Боно с детьми отправилась на балет «Спящая красавица», а в последующие дни музыканты с семьями планируют посетить Третьяковскую галерею, Красную площадь, Кремль и некоторые арт-выставки.