Собчак подтвердила, что встречалась с Саакашвили

Известная российская телеведущая Ксения Собчак подтвердила во вторник РИА Новости, что действительно побывала в августе в Грузии и встречалась с президентом этой страны Михаилом Саакашвили. "Это правда", - сказала она, воздержавшись от дальнейших комментариев. Сообщения о поездке Собчак в Грузию, с которой у России уже два года нет дипломатических отношений, и ее встрече с Саакашвили, появились как в российских, так и в грузинских СМИ. Как написала грузинская газета "Алия", Собчак была приглашена в Тбилиси на корпоративную вечеринку, организованную влиятельным грузинским бизнесменом. Издание называет и гонорар - 150 тысяч долларов. По данным газеты, с Саакашвили Собчак встречалась в черноморском курортном городе Батуми. "Президент Саакашвили вместе с Собчак на 15 минут забежал в Конституционный суд... За "круглым столом" сидели Собчак, Саакашвили и председатель суда Георгий Папуашвили, но никто не знает, что за разговор состоялся в "тройке", - пишет газета. Издание отмечает, что появление Саакашвили в суде было неожиданным, охрану здания никто не предупреждал. Не было на месте и председателя суда. "Папуашвили был срочно вызван, а до прихода председателя президент и Собчак осмотрели здание суда", - пишет "Алия". Агентство "Новости-Грузия" во вторник связалось с представителями КС, которые опровергли данные газеты о том, что Собчак побывала в суде. "Подобной встречи в Конституционном суде не было, и здание суда Ксения Собчак тоже не осматривала", - заявила глава пресс-службы КС Натия Сирабидзе. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией из-за признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. РФ признала эти республики после нападения в августе 2008 года грузинских войск на Цхинвали. В Москве заявляют о невозможности диалога с Саакашвили после того, как он развязал военные действия в Южной Осетии.