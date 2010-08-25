«Мисс Филиппины» погибла в аварии

На Филиппинах в результате ДТП в субботу, 21 августа, погибла победительница национального конкурса красоты 2009 года 24-летняя Мелоди Гершбах (Melody Gersbach) и еще два человека, сообщает ABS-CBN News. Трагедия произошла недалеко от города Була, в провинции Камаринес Сур. В минивэн Toyota Innova, в котором находилась Гершбах и сопровождающие ее лица, врезался пассажирский автобус. В результате ДТП, девушка, а также ее визажист Альвин Оренс и водитель Сантос Рамос скончались на месте. Еще один человек, находящийся в одной машине с Гершбах, и пассажиры автобуса с тяжелыми травмами были отправлены в больницу. Водитель автобуса сразу же сдался местной полиции. По его словам, транспортное средство вышло из-под контроля из-за технической неисправности, именно это и послужило причиной аварии. Однако существуют и другие версии, проводится расследование. Руководство двух конкурсов красоты "Мисс Филиппины" и "Мисс Вселенная" выразило соболезнования в связи с гибелью Мелоди Гершбах. Погибшая была подругой "Мисс Филиппины-2010" Венус Радж, ставшей четвертой вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная-2010" в Лас-Вегасе. О трагедии стало известно накануне финала конкурса, однако филиппинка приняла решение продолжать участие в состязании.