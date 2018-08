Эминем подтвердил свое участие в грядущей церемонии MTV Video Music Awards 2010

Главная ночь этого сентября станет еще более запоминающейся для голодных до зрелищ телезрителей всего мира! Главный белый рэпер подтвердил свое выступление на приближающейся MTV Video Music Awards. Последний альбом Эминема не сходит с первых строчек мировых хит-парадов, его последний сингл «Love the way you lie» стал абсолютным хитом, а на грядущей церемонии он номинирован в 8 категориях. Таким образом, Эминем присоединяется к списку других звезд, которые также будут выступать на MTV Video Music Awards: Канье Уэсту, Дрейку, группе Florence + The Machine, Джастину Биберу, рэперу Би.о.Би. Свое присутствие на церемонии подтвердили Кеша, Никки Минаж, Эмма Стоун, Пенн Беджли, Трэй Сонз, Селена Гомес, Эшли Грин и Не-Йо. Вести шоу будет Челси Хэндлер. В этом году MTV Video Music Awards смогут увидеть более 1,2 миллиарда людей по всему миру. Эту возможность им обеспечит глобальная телесеть MTV, состоящая из 65 каналов. В дополнении к этому, более двухсот интерактивных медиа-ресурсов MTV расширят доступ к информации о церемонии. MTV Video Music Awards 2010 состоится в театре Nokia, в Лос-Анджелесе, 12 сентября.