Дональд Трамп подал в суд на организаторов литовского конкурса красоты

Американская компания Miss Universe Organization, которой совместно владеют Дональд Трамп и NBC Universal, подала в один из судов Литвы иск против организаторов местного конкурса красоты. Как сообщает Associated Press, американцы обвинили организаторов прошедшего в Литве конкурса "Миссис Вселенная" в незаконном использовании бренда, принадлежащего Miss Universe Organization. По словам литовского адвоката, представляющего интересы американской компании, его клиенты намерены добиться денежной компенсации за незаконное использование бренда "Миссис Вселенная" (Mrs. Universe - аналогичное название носит конкурс красоты среди замужних женщин, проводимый Miss Universe Organization). Юрист уточнил, что размер компенсации пока не определен и в настоящее время подсчитывается. В свою очередь, представители организации "Академия развлечений", которая устроила литовский конкурс, обвинения в свой адрес отвергают. По их словам, "вселенная" - общеупотребимое слово, и никому не может быть запрещено его использовать. Конкурс "Миссис Вселенная: женщины мира против насилия и торговли людьми" прошел в Вильнюсе в субботу, 21 августа. Как сообщает DELFI, в его финансировании участвовало и правительство Литвы, выделившее организаторам 63 тысячи литов (около 25 тысяч долларов). Победительницей конкурса, в котором приняли участие женщины из 22 стран мира, стала представительница Финляндии. По данным DELFI, представители Miss Universe Organization обратились в литовский суд еще до того, как состоялся местный конкурс "Миссис Вселенная", пытаясь добиться отмены намеченного мероприятия. Суд, однако, приступил к рассмотрению иска уже после того, как конкурс был завершен. Руководитель Публичного учреждения (ПУ) "Академия развлечений" Эвелина Груздене рассказала DELFI, что "Миссис Вселенная" организуется в Литве "не первый год" и "до сих пор все было в порядке". Груздене высказала и свои догадки относительно того, почему на организованное "Академией развлечений" мероприятие обратили внимание на сей раз: "Как только мы заявили, что цель конкурса красоты – борьба с торговлей людьми, сразу была реакция. Мы знали, что в этой сфере крутятся большие деньги, поэтому можно сделать предположение, что наше мероприятие кому-то попалось на глаза". Miss Universe Organization владеет правами на бренды "Мисс Вселенная", "Миссис Вселенная" и названия еще нескольких конкурсов красоты.