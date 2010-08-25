Пэрис Хилтон разбудил неизвестный с двумя ножами

В Лос-Анджелесе арестован неизвестный, пытавшийся рано утром проникнуть в дом Пэрис Хилтон и разбудивший знаменитость. Об этом светская львица сообщила в своем микроблоге на Twitter.com, уточнив, что злоумышленник был вооружен двумя "большими ножами" и очень напугал ее. Как передает Associated Press, в полицейском управлении подтвердили арест подозреваемого и рассказали, что инцидент произошел во вторник, 24 августа, около 6:30 по местному времени (17:30 по Москве). Вместе с тем, полицейские не назвали имени арестованного и ничего не сказали о том, был ли он вооружен. В управлении отметили также, что сообщение о попытке проникновения в жилище Хилтон они получили по телефону, однако не смогли уточнить, поступил ли звонок от самой знаменитости или от сотрудников охранной компании.