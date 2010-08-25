Режиссер «Основного инстинкта» анонсировал новый проект

Пол Верховен рассказал, что его следующей режиссерской работой станет экранизация романа "Скрытая сила" ("De stille kracht") голландского писателя Луиса Куперуса (Louis Couperus). Об этом сообщается на сайте JoBlo. Роман Куперуса был впервые опубликован в 1900 году. События романа развиваются в голландской колонии в Ост-Индии, а его главным героем является европеец, столкнувшийся с незнакомой и иррациональной, с его точки зрения, культурой. По словам самого Верховена, ключевые темы книги (и, соответственно, будущей экранизации) - "фундаментальный ислам, отношения между людьми, супружеская неверность и духовная сила". Информации о том, кто исполнит главные роли в ленте Верховена, пока нет. Также не сообщается, когда фильм выйдет в прокат. Верховен в качестве режиссера работал над такими картинами, как "Основной инстинкт", "Вспомнить все", "Звездный десант", "Робот-полицейский" и "Человек-невидимка". Последним на сегодняшний день фильмом Верховена является "Черная книга". В Нидерландах лента вышла в прокат в сентябре 2006 года.