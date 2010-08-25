Медведев и Боно сошлись на любви к Led Zeppelin

Президент РФ Дмитрий Медведев в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей" встретился с лидером ирландской рок-группы U2 Боно, сообщает "Интерфакс". В ходе разговора Боно и Медведев обнаружили, что разделяют общие музыкальные пристрастия. "Сегодня нам предстоит преодолеть некоторые разногласия, потому что я являюсь давним поклонником Led Zeppelin, а вы, насколько я знаю, поклонник Deep Purple", - сказал Боно. Медведев же в ответ сказал, что тоже любит Led Zeppelin. Кроме того, Боно упомянул недавнюю встречу Дмитрия Медведева с Бараком Обамой, в ходе которой два президента отправились есть гамбургеры в закусочную. Музыкант спросил, правда ли его собеседнику понравился американский фаст-фуд. "Придется дать дипломатичный ответ: хот-доги - это вкусная еда, но я редко себе позволяю хот-доги", - сказал Медведев. Среди серьезных тем, которые известный музыкант-филантроп поднял в разговоре, была борьба с распространением инфекционных заболеваний, сообщает РИА Новости. В частности, Боно говорил о борьбе с полиомиелитом и передал Медведеву привет от основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимается этой проблемой. Кроме того, вокалист U2 рассказал Медведеву про свой благотворительный проект (RED), который направлен на то, чтобы исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. По словам Боно, если тратить на его развитие всего по 40 центов в день, решить эту задачу можно будет уже к 2015 году. Музыкант отметил, что в этом проекте ему помогает основатель Apple Стив Джобс, и как сообщает ИТАР-ТАСС, передал Медведеву привет и от Джобса тоже. Президент РФ в ответ обещал подумать, как Россия может помочь в борьбе с распространением этих болезней в беднейших странах. "На борьбу с такими заболеваниями нужно тратить деньги, особенно в тех странах, в которых с деньгами трудно", - сказал Медведев. Среди других тем, которые обсудили певец и президент - ужесточение контроля за работой крупных компаний, работающих в добывающих отраслях (по всей видимости, поводом для разговора стала недавняя экологическая катастрофа в Мексиканском заливе). Медведев отметил, что на эту тему много спорят участники "двадцатки", однако к единому мнению пока прийти не удалось. "Придется прибегнуть к сильнодействующему средству. Я расскажу им о нашем разговоре", - сказал президент РФ. Медведев отметил, что Боно удается одновременно достигать успехов и в музыке, и в благотворительности. "Когда люди начинают слишком активно заниматься общественной деятельностью, музыка заканчивается, а с вами этого не случилось", - сказал он. В ответ музыкант заявил, что приехал в Россию "как ученик, изучающий эту великую страну". "Мы знаем, что русские солдаты, которые понесли огромные потери, спасли нас от фашизма, - заявил он. - Стойкость русских воинов вызывает восхищение". Ранее стало известно, что в преддверии встречи Медведева и Боно лидеру U2 написали письмо защитники Химкинского леса, которые предложили музыканту затронуть эту тему в разговоре с президентом РФ. Дошло ли письмо до Боно, неизвестно. Московский концерт U2 состоится 25 августа в Лужниках. Группа выступит в России впервые в своей истории.