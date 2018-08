«Мумий Тролль» запишет саундтрек для «Трансформеров»

"Мумий Тролль" планирует записать кавер-версию песни "Somebody to Love", которая затем может быть использована в саундтреках фильмов "Трансформеры 3" и "Люди Икс: Первый класс". Сообщение об этом появилось на официальном сайте коллектива. По словам вокалиста и лидера "Мумий Тролля" Ильи Лагутенко, песня "Somebody to Love" входит в программу концертов американского тура группы. На одном из шоу присутствовали представители компании-издателя Rondor Music. Новая версия песни произвела на них настолько сильно впечатление, что через два дня после выступления с Лагутенко связался руководитель компании и предложил записать композицию для саундтреков. Оригинал песни "Somebody to Love" был записан группой The Great Society и издан в виде сингла в 1966 году. Однако широкую известность композиция получила в исполнении Jefferson Airplane - группы, к которой вокалистка The Great Society Грейс Слик присоединилась осенью 1966 года. Оба фильма, в которых может прозвучать песня "Somebody to Love" в исполнении "Мумий Тролля", должны выйти в прокат в 2011 году. Премьера "Трансформеров 3" назначена на июль, премьера новых "Людей Икс" - на июнь.