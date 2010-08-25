Голливудский актер в Москве стал жертвой автомобильных воров!

Исполнитель одной из главных ролей сериала «Точка кипения» на канале «Россия» Сергей Губанов с успехом совмещает работу на родине и в Голливуде. Молодой актер уже снялся в двух лентах мировой фабрики грез («Расплата» и «Подарок»), а прямо сейчас занят в крупнобюджетном фильме Мартина Шина, где делит съемочную площадку с Джорджем Клуни и Пенелопой Крус. — В этом фильме у меня с Джорджем на двоих общая главная роль. Мы играем одного героя в разных возрастах. Роль его возлюбленной исполняет Пенелопа Крус, — рассказывает актер. В перерыве между съемками Сергей на пять дней прилетел из Голливуда в Москву проведать родственников. Никто не думал и не гадал, что в эти дни он попадет в передрягу с участием автомобильных воров. — Грабители попытались угнать мою новую Toyota Land Cruiser Prado! — на эмоциях рассказывает актер. — Обычно я ставлю автомобиль на платную стоянку недалеко от дома, но в тот день нужно было срочно загрузить в машину вещи, и я припарковался возле подъезда. Выйдя на улицу спустя 20 минут, Губанов увидел, что боковое стекло его машины разбито, сигнализация отключена. — Из авто, к счастью, ничего не украли, значит, хотели угнать. По всей видимости, их кто-то спугнул! — продолжает Губанов. Актер не стал дожидаться, пока стекло вставят страховщики, и разрешил вопрос за свой счет в тот же день. — Работа кипит! — говорит новый секс-символ российского кино. — Инцидент до жуткого неприятный, но заострять внимание на нем совсем нет времени. Кстати, до отъезда на съемки в Голливуд актер снялся в сериале по мотивам автобиографической книги Валерии «Была любовь», который в новом телесезоне покажет телеканал «Россия».