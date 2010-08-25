Lady Gaga одержала победу над Бритни Спирс в Twitter

Популярная певица Lady Gaga стала в пятницу самым читаемым человеком в сервисе микроблогов Twitter, обогнав по числу подписчиков (около 5,7 миллионов) бывшего лидера - Бритни Спирс. В начале июля Lady Gaga завоевала также корону популярности Facebook, первой набрав в социальной сети 10 миллионов поклонников. Сейчас у певицы более 16 миллионов фэнов в самой крупной на планете социальной сети, а интегральный рейтинг популярности в социальных ресурсах Famecount ставит эпатажную поп-диву на первое место со значительным отрывом от президента США Барака Обамы, занимающего вторую позицию. За последний месяц Lady Gaga удалось увеличить армию своих Twitter-подписчиков на 600 тысяч человек, тогда как Бритни Спирс за то же время набрала в три раза меньше. Впрочем, хотя Lady Gaga и лидирует по абсолютным показателям, ее аудитория в Сети растет не самыми быстрыми темпами. Для сравнения за тот же период шестнадцатилетний канадский певец Джастин Бибер набрал 800 тысяч подписчиков в сервисе микроблогов.