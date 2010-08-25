Солистка «Couple» тусуется с нудистами

Не так давно вернувшаяся из отпуска солистка группы «Couple» Катя Чернявская поделилась впечатлениями от славного города Сочи. «Поехала с подругами на две недели, первая неделя была относительно спокойной и даже вялой, прошла без эксцессов, однако, потом захотелось экстрима и приключений на пятые точки, решили хотя бы на какую-нибудь экскурсию выбраться. Наше внимание привлекло объявление, которое во всех живописных красках расписывало некое место под названием Малый Ахун, куда нас доставит комфортабельная яхта. Уже потом мы узнали, что этот самый Малый Ахун является сочинской меккой любителей нудизма. Приехав на место, естественно все мы оторопели, однако, присутствующие нудисты оказались преимущественно хорошо сложенными парнями, что вызвало удивление, обычно в подобных местах можно встретить только тех, кому уже нечего стесняться. Раздеваться мы конечно же отказались и, несмотря на то, что прекрасно провели время, чувствовали себя порой белыми воронами. Фотки получились класс!»