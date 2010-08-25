Легендарные «U2» первый концерт в России дадут на летающей тарелке (Смотреть ВИДЕО)

Уникальную "космическую" сцену для первого концерта в России легендарной рок-группы U2 собирают в "Лужниках". На начальном этапе это сооружение напоминает огромный коготь со множеством внутренних переходов и мостов. По словам организаторов, после окончания монтажа сцена будет похожа на космический корабль. Все оборудование для концерта музыканты привезли с собой на 200 грузовиках. "Монтаж площадки шел целую неделю, а экран, который будет установлен позади, создавали несколько лет специально для этого тура. Ничего подобного в мире никогда не было", - сказал РИА Новости организатор концерта группы U2 в Москве Владимир Зубицкий. Проект сцены для выступлений U2 разработал архитектор Марк Фишер, идеи которого использовались, в том числе, на открытии Олимпиады в Пекине. Идеально круглая сцена будет вращаться на 360 градусов, поэтому концерт музыкантов зрители смогут увидеть даже с самых последних рядов спорткомплекса. Всего таких "космических" конструкций у музыкантов три. Пока одну из них возводят в Хельсинки, другая отправляется в Вену. После московского концерта гигантскую конструкцию разберут за одну ночь и отправят в следующую страну мирового гастрольного турне рок-музыкантов. "Шоу, которое мы привезли в Москву, уже видели зрители других стран. Мы очень рады концерту в России. Это хороший опыт для нас. Есть чем гордиться, ведь мы приехали с самым грандиозным шоу в мире в одну из самых больших стран мира", - отметил производственный директор концертного шоу Джейк Бэрри. Мировой тур U2 под названием 360 Degree стартовал 29 июня прошлого года в Барселоне. На 2010 год запланированы дополнительные концерты, в число которых и вошло первое выступление ирландцев в Москве.