Анджелина Джоли решила стать режиссером и снимет фильм о Боснии

Анджелина Джоли решила попробовать свои силы в режиссуре и уже осенью приступит к съемкам фильма о войне 1992-1995 годов в Боснии, сообщает в среду британская газета Guardian. По данным издания, речь идет об относительно малобюджетной, по голливудским меркам, картине, сценарий для которой напишет сама Джоли. Названия у фильма пока нет, но известно, что сюжет будет основан на событиях 1990-х годов, вертеться он будет вокруг истории любви боснийской девушки к сербскому военному, а главные роли сыграют актеры из Боснии и Герцеговины. Сама звезда, посетившая на выходных Сараево в качестве посла доброй воли ООН, появляться в кадре не намерена. "Это будет не политическое заявление, а история любви", - цитирует Guardian слова актрисы. Джоли подчеркнула, что намерена привлечь к работе над фильмом как можно больше местных жителей, хотя сама картина будет англоязычной. Она утверждает, что ее глубоко потрясла судьба многих сотен беженцев, которые после окончания войны в 1995 году так и не смогли вернуться в родные дома. "Повстречав этих людей, услышав их истории, я не могу не настаивать на том, сколь важно обратить внимание на благополучие уязвимых и незащищенных людей", - говорит голливудская звезда. По данным Guardian, Джоли выразила желание финансировать образовательные программы для боснийской молодежи. Актрисе уже доводилось быть режиссером - в 2007 году она сняла документальный фильм "Место во времени" (A Place in Time), однако боснийскому фильму предстоит стать ее первым художественным проектом. Параллельно Джоли предстоит сниматься в "Спящей красавице" у Тима Бертона, а в декабре выходит триллер "Турист", где ее партнером был Джонни Депп.