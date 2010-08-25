Джордж Майкл признался в хранении наркотиков и вождении в пьяном виде

Британский певец Джордж Майкл во вторник в лондонском суде признал себя виновным в хранении марихуаны и вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, сообщило агентство Франс Пресс. Приговор певцу будет вынесен 14 сентября. Джордж Майкл был арестован 4 июля, когда врезался на своем автомобиле в здание на одной из улиц лондонского района Хемпстед. Проведя несколько часов в полицейском участке на севере столицы, 47-летний певец был отпущен под залог в ожидании дальнейшего расследования. Поведение певца на дороге уже не первый раз привлекает внимание полиции. В августе прошлого года Майкл на внедорожнике Land Rover стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов врезался в грузовик. В июне 2007 года британский суд приговорил Майкла к 100 часам общественных работ и на два года лишил его права управления автомобилем, после того как певец протаранил на одной из парковок три легковых автомобиля. Следствие показало, что в обоих случаях певец управлял автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков.