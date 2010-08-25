Арбенина открыла тайну отцовства двойняшек

Не так давно лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина стала мамой. У нее родились двое малышей - Артем и Марта. Беременность Диана скрывала до последнего, а мужчины, претендующего на роль отца, рядом с ней не наблюдалось. Поэтому появление на свет двойняшек обрастало мифами и сплетнями. Писали, что певица решилась на искусственное оплодотворение от неизвестного донора: "Обо мне много всего интересного пишут. Знаете, в таких случаях мне всегда жалко мою маму. Она умудряется верить всей этой ерунде, несмотря на то, что сама журналист". Певица наконец-то решилась приоткрыть завесу тайны и рассказать, кто на самом деле отец ее детей. Он не имеет отношения к музыке, а занимается бизнесом. С Дианой они познакомились в Америке: "Познакомили друзья. Причем я его не запомнила, и, более того, он меня тоже. Потому что он был пьяный и ничего не помнил. А потом мы приехали на гастроли, и нас вторично познакомила подруга, которая была организатором концерта". После он переехал ради любимой в Россию, где не был уже много лет, так как долгое время проживал в Штатах. "Сейчас ему многое кажется диким. Но ничего, дело не в реалиях. Он же к конкретному человеку приехал. А бизнес можно делать, не отходя от кассы". Сейчас у их малышей двойное гражданство. Дети очень сплотили союз Дианы с ее возлюбленным. "Мне бы хотелось, чтобы все это было надолго, тем более, что появились дети, которые дают очевидную константу в жизни. С другой стороны, я очень четко понимаю, что жизнь моя не закончилась. И если нужно будет сделать какие-то серьезные шаги, резко повернуть, я это сделаю, - цитирует слова Арбениной "Московский комсомолец". - Но, если говорить о сегодняшней ситуации, мне сейчас настолько хорошо, что хотелось бы, чтобы все оставалось так, как есть". Любимый мужчина помогает Диане с воспитанием детей. Мама певицы даже уволилась с работы, чтобы чаще быть с внуками.