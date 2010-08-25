«Мисс России» проиграла из-за аллергии

"Мисс Россия" Ирина Антоненко рассказала, почему она не смогла выйти в финал конкурса "Мисс Вселенная-2010" и разрушила все мифы, которые уже успели сложиться вокруг неведомого заговора против своей персоны. Сразу же по окончании конкурса "Мисс Вселенная", когда отгремели фанфары и были розданы призы, в прессе появились сообщения, что участнице от России помогли проиграть. То ей "случайно перепутали" купальник, то у участницы, по непонятный причинам, по телу пошла сыпь. Чтобы раз и навсегда поставить все точки над "i", Ирина сама поведала истинную историю конкурса купальников. Девушка рассказала, что она выходила на подиум в своем купальнике. А вот версия с сыпью действительно имеет под собой основания, но вполне невинные. Это не были козни конкуренток. "У меня была совсем другая проблема. Дело в том, что я страдаю аллергией на косметику и забыла предупредить об этом организаторов. Поэтому на предфинальном выходе в купальниках у меня действительно случилась накладка – проявилась аллергия на грим", - рассказала Ирина "Московскому комсомольцу". Также самая красивая россиянка рассказала, что "в этой сказке" ей больше всего запомнился один момент, когда после конкурса Ирина вышла в зрительный зал, и там на нее накинулась толпа поклонников. Все просили автографы и хотели сфотографироваться с прекрасной россиянкой. "Это лучший показатель моего участия", - с мечтательной улыбкой сказала Ирина. "Мисс Россия" считает, что победа на конкурсе "Мисс Вселенная" досталась мексиканской девушке по праву. "Химена Наваррете – достойная победительница "Мисс Вселенная", она с первых дней выделялась среди остальных, и я, признаться, ставила именно на нее. Я желаю ей успехов в новом статусе!", - пожелала Ирина Химене. Между тем новая "Мисс Вселенная" от души наслаждалась своим успехом, не забывая при этом скромничать. "Мне только 22, что я могу знать о жизни?" - щебетала Химена Наваррете, одной рукой придерживая корону победительницы, другой утирая слезы радости. Надо заметить, юная мексиканка сумела прервать круг невезения, в который была погружена ее страна. Ведь в последний раз "Мисс Мексика" удостаивалась титула победительницы лишь 19 лет назад.