Собчак помогла похудеть Бородиной

Ксения Бородина сильно изменилась с того момента, как пришла в роли ведущей на телепроект "Дом-2" больше шести лет назад. За это время она не только сменила стиль и прическу, встретила любимого человека и родила дочку, но и сильно похудела. После рождения Маруси проблемой номер один для нее было похудение, потому что за беременность она набрала много лишних килограммов. Скинуть вес ей помогли домашние хлопоты и диета от ее коллеги Ксении Собчак, пишет "Антенна". Она заключается в предельной умеренности в еде, занятиях в спортзале не менее трех раз в неделю и SPA-процедурах. Это оказалось настолько эффективным, что сегодня Ксюша весит даже меньше, чем до беременности – всего 50 килограммов. Другая звезда экрана певица Жанна Фриске нашла новый способ усовершенствовать свое тело. Последнее время она увлекалась йогой. Недавно артистка освоила новое направление – хот-йогу, которая, по ее словам, помогает моментально похудеть. "В 40-градусную жару делаешь 26 определенных поз при правильном дыхании; в результате организм просто высушивается. Потеешь так, что не только полотенце мокрое, но и коврик под тобой", - цитирует слова певицы"Экспресс-газета". Жанна настолько увлеклась йогой, что теперь мечтает еще зарабатывать деньги на этом. В планах звезды открыть школу йоги в столице и обучать всех посетительниц основам быстрого и эффективного похудения.