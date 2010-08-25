Егор Кончаловский опроверг слухи о разводе

Прессу накрыла очередная волна слухов о разводе режиссера Егора Кончаловского с гражданской женой, актрисой Любовью Толкалиной. Последние несколько лет пару разводят регулярно. То они "вот уже год не живут вместе", то "снова сошлись". - Это какая-то фигня, я не знаю откуда берутся эти слухи в прессе, - прокомментировал Glomu.ru слухи Егор Кончаловский. Мы не расставались и по-прежнему вместе, но не виделись уже 3 месяца, это правда. Я снимаю фильм в Казахстане, у Любы свои съемки. Мы просто очень заняты и графики не совпадают. В новом фильме Кончаловского о воине "афганце", вернувшемся в Кабул в наше время, через много лет после войны, роли для жены не нашлось. "А зачем жену за уши притягивать? - справедливо недоумевает Кончаловский. - У нее свои фильмы, у меня свои". Удивлясь непонятным слухам в СМИ, Егор Кончаловский тем не менее признал оперативность работы журналистов: "О смерти деда, я узнал от журналистов". Журналисты же склонны считать, что расставание звездной пары – пиар ход в преддверии очередной премьеры продюсерского проекта Егора Кончаловского "Москва, я люблю тебя".