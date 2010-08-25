В семье Иосифа Кобзона прибавление

Иосиф Кобзон в седьмой раз стал дедушкой. Его дочь Наталья родила мэтру эстрады второго внука. Радостное событие в семье Иосифа Давыдовича произошло в понедельник. 23 августа в самой престижной клинике Лондона дочь именитого певца родила долгожданного сына. Мальчика назвали Джозефом. Дедушка, у которого подрастают пять внучек и один внук, лично прилетел в Лондон, чтобы поддержать Наталью. "Малыш - настоящий богатырь: рост - 50 сантиметров, вес - 3,5 кг. Иосиф Давыдович сейчас в Лондоне, рядом со своей дочерью и внуком, - рассказали "Комсомольской правде" друзья семьи Кобзон. - Иосиф Давыдович так ждал внука! Уже сегодня он будет в Москве, а Нелли (супруга Иосифа Давыдовича, - прим. Дней.Ру) еще останется в Лондоне с дочерью и внуком". Напомним, Наталья уже воспитывает троих дочерей - 11-летнюю Идель, 10-летнюю Мишель и 6-летнюю Орнеллу, в которых Кобзон не чает души. Он регулярно летает к ним в гости в Лондон или забирает на время к себе в Москву. Иосиф Кобзон с особенным трепетом ждал появления на свет именно мальчика. Своего первого внука, которого ему подарили сын Андрей и невестка Настя в 2008 году, он встречал со всеми полагающимися почестями. В роддоме было устроено целое представление, которое поначалу очень напугало невестку артиста. Дело в том, что Иосиф Давыдович привел в роддом живого медведя. Как оказалось, такой странный подарок был символичен: мальчугана решили назвать Мишей. В этот раз никакого представления устраивать не стали, но на первую встречу с новорожденным Иосиф Давыдович пришел в парадном белом костюме.