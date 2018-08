Юрий Шевчук и Боно спели дуэтом

Музыкант Юрий Шевчук и солист группы U2 Боно публично исполнили дуэтом песню Боба Дилана "Knockin' On Heaven's Door", передает корреспондент "Ленты.ру". Запись уже доступна на сервисе YouTube. Выступление состоялось в заключительной части концерта ирландского коллектива на Большой спортивной арене спорткомплекса "Лужники" 25 августа. Как уточняет "Эхо Москвы", Шевчук исполнял куплеты на русском, а Боно спел припев на английском языке. В перерыве между песнями Боно со сцены назвал президента СССР Михаила Горбачева "мой большой герой", отметив, что политик всю жизнь служил своей стране, не прося ничего взамен. Музыкант также поблагодарил президента России Дмитрия Медведева за любезный прием в Сочи накануне московского концерта, добавляет "Интерфакс". Как сообщалось, они обсудили ряд гуманитарных вопросов. Напомним, незадолго до начала концерта U2 милиция закрыла информационные палатки Greenpeace, The ONE Campaign и Amnesty International. Волонтеры этих организаций, по мнению правоохранительных органов, устроили перед концертом незаконный пикет. По некоторым данным, несколько человек были задержаны. По оценкам организаторов, первое выступление U2 в России пришли посмотреть не менее 40 тысяч человек. Мероприятие сильно затруднило движение транспорта на прилегающих к "Лужникам" улицах.