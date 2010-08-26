Стивен Спилберг экранизирует комиксы сына Стивена Кинга

Стивен Спилберг экранизирует комикс "Семья Лок и ключ" ("Locke & Key") Джо Хилла, сына Стивена Кинга, сообщает Variety. Спилберг снимет основанный на графическом романе сериал. Его сценаристом станет Джош Вридман, ранее уже сотрудничавший с режиссером при работе над "Войной миров" 2005 года. Также Фридман является автором сценариев к ленте "Черная орхидея" и сериалу "Терминатор: Хроники Сары Коннор". Предполагается, что "Семья Лок и ключ" будет выходить в эфир на каналах телесетей Fox или NBC. Отметим, что Спилберг в настоящее время занят съемками телефильма "Terra Nova", еще одного научно-фантастического сериала для Fox. Его премьера состоится в 2011 году. Комикс "Семья Лок и ключ" издается компанией IDW Publishing с 2008 года. Его название - игра слов: фамилия главных героев читается так же, как и английское слово "lock", то есть "замок". Речь в комиксе идет о заявленной в названии семье, которая переезжает на новое место жительства и сталкивается там со сверхъестественными явлениями.