Борис «Хрен Попадешь» снимется в фильме Анджелины Джоли

Исполнитель роли Бориса "Хрен Попадешь" (Boris "the Bullet Dodger") в фильме "Большой куш" Раде Шербеджия сыграет в фильме о Боснийской войне, который снимает Анджелина Джоли. Об этом актер рассказал в интервью ресурсу Blic.rs. Шербеджия исполнит роль сербского патриота и отца главного героя. Сюжет картины, напомним, строится вокруг молодого серба и мусульманки, которые влюбляются за несколько дней до начала войны 1992-95 годов. В результате трагических событий девушка оказывается в сербском концентрационном лагере. Анджелина Джоли выступит сценаристом, режиссером и продюсером нового проекта. По словам Шербеджии, сначала он отказался участвовать в проекте, мотивировав это антисербской направленностью картины, однако, прочитав присланный Джоли сценарий, изменил свое мнение. Съемки фильма, название которого пока не сообщается, планируется начать в сентябре 2010 года. Помимо Джоли продюсированием картины занимается Грэм Кинг, известный по работе над "Отступниками". Производство фильма доверили компании GK Films.