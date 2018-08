U2 подарили российским фанатам самое дорогое шоу в мире (Смотреть ВИДЕО)

Знаменитая ирландская группа U2 впервые приехала в Россию, чтобы дать единственный концерт в Москве. Послушать легенд мирового рока в спорткомплексе "Лужники" собрались порядка 60 тысяч зрителей. Песня Beautiful day полностью совпала с настроением фанатов. Строчки мирового хита "Это замечательный день, не упускай его" многотысячная армия поклонников пела вместе с лидером группы, которого в России ждали больше 30 лет. Москва стала одним из городов гастрольного тура U2 под названием 360 Degree. Он проводится в поддержку последнего альбома группы No Line on the Horizon ("Ничего на горизонте"). Мировое турне ирландской рок-группы запланировано на три года. Концерт в Москве состоялся менее чем через год после начала гастролей. Создатель шоу Марк Фишер - один из организаторов открытия Олимпиады в Пекине - главной "фишкой" выступления музыкантов сделал уникальную круглую сцену, которую называют то "космическим кораблем", то "когтем" - из-за формы колонн сооружения. Над сценой, по всей длине её окружности были закреплены огромные экраны. Так что зрителям VIP-зоны и тем, кто смог позволить себе купить только билет "эконом класса", было хорошо видно музыкантов. Билеты на концерт в российской столице варьировались от 1 500 до 50 тысяч рублей. Но те, кто пришел на шоу, признавались - "Боно стоит любых денег". Шоу 360 Degree уже называют самым дорогим в мире, правда, и сборы от концертов бьют все рекорды. По оценкам журнала "Форбс", в 2009-м U2 заработала на туре больше 300 миллионов долларов и стала самой коммерчески успешной группой года.