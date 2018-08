Боб Дилан объявил войну спекулянтам

Новую схему продажи билетов на свои концерты собирается ввести знаменитый американский музыкант Боб Дилан. Таким образом певец намерен бороться со спекулянтами и перекупщиками. Впервые концепция продажи билетов от Боба Дилана будет опробована сегодня на концерте в Сан-Франциско. Билеты на это выступление не поступали в предварительную продажу, их можно будет купить только перед мероприятием и не более одного в руки. Таким образом, Дилан старается избавиться от наценки, которая возникает при перепродаже билетов посредниками. Компания Goldenvoice, которая занимается поддержкой выступлений Дилана, считает эту схему реализации билетов «глотком свежего воздуха». Напомним, что в прошлом году вышел последний на сегодняшний день студийный альбом Боба Дилана под названием «Together Through Life», а в октябре того же года вышел рождественский сборник песен в исполнении Дилана «Christmas in the Heart».