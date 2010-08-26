Жанна Фриске откроет школу йоги в Москве

Популярна российская певица Жанна Фриске хочет отрыть собственную школу йоги в Москве. Она давно занимается йогой и считает ее идеальным видом фитнеса. «Йогой мне сам бог велел увлекаться, ведь я с детства танцую, тело гибкое. Когда была в отпуске в Индии, практиковала там; в Москве хожу в спортклуб или просто дома занимаюсь на коврике под DVD», - рассказала Жанна Фриске в интервью журналу «Здоровье». А в Майами певица попала на хот-йогу и просто очаровалась этим направлением. «Вот что действительно эффективно для похудения! В 40-градусную жару делаешь 26 определенных поз при правильном дыхании; в результате организм просто высушивается. Потеешь так, что не только полотенце мокрое, но и коврик под тобой», - призналась Жанна Фриске. На первом уроке певица так обессилела, что чуть сознание не потеряла. А вот на втором уже стояла в первой линии и активно занималась. «Теперь мечтаю открыть собственную школу в Москве», - поделилась артистка. Жанна Фриске получила спартанское воспитание. С полугода в яслях, потом детский сад, школа, пионерские лагеря, плюс занятия гимнастикой, балетом, выступления в художественной самодеятельности... «В общем, была гиперактивным ребенком в хорошем смысле слова. В доме были строгие порядки: возвращаться домой не позже одиннадцати вечера, иначе папа мог взять в руки ремень. Но, знаете, именно это привило мне ответственность и сделало организованным человеком.