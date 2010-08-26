Два сингла Кэти Перри попали в пятерку лидеров Billboard Hot 100

Новая песня Кэти Перри «California Girls» продолжает удерживать свои позиции в американском чарте Billboard Hot 100. На прошлой неделе этой композиции удалось подняться с четвертого на третье место хит-парада. А новый сингл исполнительницы «Teenage Dream» смог подняться до пятой строчки этого престижного рейтинга. Таким образом, Кэти стала десятой певицей, которой удалось попасть в первую пятерку Hot 100 с двумя синглами одновременно. До этого подобных результатов достигли Линда Ронстадт (1977), Оливия Ньютон-Джон (1978), Донна Саммер (1979), Мадонна (1985), Уитни Хьюстон (1993), Мэрайя Кэри (1995 и 2005), Моника (1998), Бейонсе (2003 и 2008) и Рианна (2008). Напомним, что выход нового альбома Кэти Перри «Teenage Dream» ожидается 30 августа.