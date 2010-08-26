Энни Леннокс выпустит сборник рождественских песен

Шотландская певица Энни Леннокс подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Island Records, входящей в состав Universal Music Group. Тем самым исполнительница поставила точку в своем сотрудничестве с компанией Sony, с которой работала с 1981 года. Что послужило причиной разрыва со своим давним партнером артистка не сообщила. Новой пластинкой Леннокс станет сборник рождественских песен под названием «A Christmas Cornucopia»? в который войдет одна новая композиция авторства Энни «Universal Child». Релиз ожидается в ноябре этого года. Последним на сегодняшний день студийным альбомом Энни Леннокс является диск «Songs of Mass Destruction», вышедший в 2007 году.