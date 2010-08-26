Романом Дэвида Гойера заинтересовалась студия Warner

Дэвид Гойер совместно с Майклом Кассуттом займется написанием трилогии, которая в последствие будет экранизирована. Проектом уже заинтересовалась кинокомпания Warner, ставшая обладательницей прав на производство киноверсии задумки Дэвида. По данным oKino.ua, трилогия будет состоять из следующих произведений – «Тень в небе», «Война в небе», «Падение неба». В настоящее время Гойер и его соавтор Кассутт приступили к написанию первой части. Известно, что «Тень в небе» рассказывает об обнаружении вражеского корабля инопланетных существ, которые летят на Землю с целью порабощения человечества. Вначале космонавты приняли корабль за метеор, а главы государств даже развернули своеобразное соревнование за первенство в перехвате объекта. Кстати, сценарий к новому кинопроекту, основанному на «Тени в небе», Гойер напишет собственноручно. Не исключено, что над двумя оставшимися книгами также поработает Дэвид. Напомним, что Гойер выступал в роли сценариста в таких фильмах как «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало», «Темный город», «Блэйд». В скором времени он займется написанием сценария к картинам «Призрачный гонщик 2», «Люди Икс: Начало. Магнито», «Возвращение Супермена 2: Стальной человек», «Бэтмен 3».