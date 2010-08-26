Шакира отказалась выходить замуж за сына президента

Известная на весь мир колумбийская певица Шакира (Shakira) отказалась выходить замуж за сына бывшего президента Аргентины. Она встречается с банкиром Антонио де ла Руа, сыном экс-президента Аргентины, с 2000 года. У пары два общих дома - на Багамах и в Уругвае, однако официально оформлять отношения певица не хочет. «При одной мысли о браке у меня начинается приступ клаустрофобии, - ежится певица. - Пусть уж лучше Антонио воспринимает меня как подружку на века», - сказала Шакира в интервью журналу Cosmopolitan. Родители Шакиры поженились не очень молодыми, для ее отца это был второй брак. «Иногда мне кажется, что самые стабильные семьи создаются после 30, когда оба уже пожили как следует, повидали мир, познакомились с многими людьми», - отмечает звезда. «Он мой партнер. Мы вместе вечность, и именно он будет отцом моих детей», - говорит Шакира. Хотя ей очень хочется стать мамой, она не спешит: «Я должна себе еще одно мировое турне, а исполнять танец живота беременной, по меньшей мере, глупо». Пока у Шакиры лишь пять собак: три болонки, золотистый ретривер и датский дог. Отчасти ее уравновешенность и уверенность в себе объясняются годами психотерапии. «Беседы со специалистом помогают мне сделать паузу, подумать и понять, чего я хочу на самом деле - прямо хочу-хочу-хочу. Рано или поздно мы находим свою дорогу в жизни - с помощью книг, друзей или религии, неважно. Каждый должен четко понимать, что ему нужно», - подчеркивает Шакира. Имидж секс-бомбы не более, чем маркетинговый ход. Ее друг и коллега по дуэту Hips Don’t Lie Уайклеф Джин вспоминает о совместной работе: «Мы могли в любой момент прыгнуть на мотоцикл и отправиться в ближайшую забегаловку, где Шакира садилась за столик и мирно жевала бургер. А на следующий день уже отжигала на сцене в умопомрачительных нарядах».