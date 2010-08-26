Стингу подарят песню

В преддверии московского выступления Стинга, которое состоится 15 сентября, Московский Государственный академический камерный хор под руководством Владимира Минина решил сделать исполнителю подарок. Им будет записана кавер-версия песни Стинга «Fragile». В записи примут участие более 100 участников хора. Запись пройдёт в киностудии «Мосфильм» 27 августа. По словам Владимира Минина, трек был выбран потому, что хоть тема не нова, но «всегда актуальна». «Это как будто не песня, а размышления исполнителя вслух под музыку. Станиславский назвал бы это «публичным одиночеством». Мы надеемся, что сможем передать настроение и суть композиции своим вмешательством в неё», - резюмировал Минин. Организаторы концерта считают, что эта песня как-раз подходит для выступления Стинга по стилю. Исполнитель сейчас находится в туре «Symphonicity Tour», где исполняет аранжировки своих хитов совместно с Королевским Филармоническим концертным оркестром. Тур проходит в поддержку альбома «Symphonicity», который вышел 12 июля. А сам тур стартовал в Северной Америке 2 июня с неизменными аншлагами в каждом городе.