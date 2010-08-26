Пол Верховен покажет «Скрытую силу»

Более 4 лет режиссер Пол Верховен не снимал картины. На днях постановщик поведал о том, что готовит экранизацию романа Луиса Куперуса – «Скрытая сила». По данным oKino.ua, впервые произведение увидело свет в 1900 году. В романе показана история одного европейца, который оказывается в Ост-Индии, голландской колонии. «Скрытая сила» раскрывает чувства и мысли человека, который сталкивается с совершенно непонятной для него культурой. Режиссер будущего фильма по роману Куперуса отмечает, что через книгу красной нитью проходят темы «фундаментального ислама, отношений между людьми, супружеской неверности и духовной силы». Напомним, что на счету Пола Верховна работа над такими картинами как «Основной инстинкт», «Звездный десант», «Шоугелз». Последней лентой постановщика значится картина «Черная книга». В планах Пола значится фильм «Афера Томаса Крауна 2».