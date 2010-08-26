Джим Керри получит в наследство пингвинов

Кинокомпания 20th Century Fox готовит к производству новый детский проект, в основе которого книга «Пингвины мистера Попперса». Главного героя сыграет комедийный актер Джим Керри. По данным oKino.ua, экранизацией книги займется режиссер Марк С.Уотерс, на счету которого «Спайдервик: Хроники». Сценаристом картины выступит Джаред Штенр, приложивший руку к «Вольту» и «Принцессе и лягушке». По задумке создателей, фильм поведает историю бедного маляра, который получает в наследство шестерых пингвинов. Сделав из своей нью-йоркской квартиры филиал Северного полюса, он становится бизнесменом. Однако намеченная серьезная сделка неожиданно срывается, а работа оказывается заброшенной. В итоге главный герой вынужден спасаться от тюрьмы. Создатели картины сделают акцент на семейных ценностях, что и должен понять мистер Попперс к концу фильма. Кстати, на место Джима Керри претендовали такие актеры как Бен Стиллер, Джей Блэк, Оуэн Уилсон. Но продюсеры сделали выбор в пользу Керри. Интересно, что в «Пингвинах мистера Поппера» ему не придется работать с гримом, как это было в «Лемони Сникете».