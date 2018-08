Концерт U2 не обошелся без инцидентов

Вчерашний концерт ирландских рокеров U2 не прошел без инцидентов. Милиция закрыла все информационные палатки российского представительства Greenpeace. Также были закрыты аналогичные палатки организаций The ONE Campaign и Amnesty International. Мотивация органов правопорядка была такой — участники всех упомянутых движений организовали «незаконный пикет». При этом была договоренность о деятельности на концерте U2 волонтеров вышеозначенных организаций с российскими промоутерами U2 и самой группой. О случившимся инциденте сообщили администрации U2 и Боно. По словам представителей Гринпис России, ситуация привела «их в недоумение, так как сталкиваются с подобным запретом впервые». Но на концерте Боно ни словом не обмолвился о конфликте. Лишь на одной из финальных песен выразил отдельную благодарность Amnesty International. Кроме того, в качестве своеобразного ответа на недавние события, связанные с активной гражданской позицией лидера ДДТ Юрия Шевчука, Боно пригласил российского рокера выступить совместно. Юрий Шевчук и Боно спели знаменитую песню Боба Дилана «Knockin' On Heaven's Door», которая недвусмысленно говорит об отношении Боно к полицейскому государству.