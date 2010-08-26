Джессика Альба сыграет шпионку

Недавно проект «Дети шпионов 4» пополнила голливудская актриса Джессика Альба. Ей предстоит перевоплотиться в шпионку, которая уже отошла от дел. Но героиня Альбы вынуждена вновь вернуться на службу, чтобы противостоять Хранителю времени. По данным oKino.ua, четвертая часть этой приключенческой франшизы будет называться «Дети шпионов 4: Армагеддон». Режиссерское кресло проекта закреплено за Робертом Родригесом. Бюджет картины составляет 30 миллионов долларов. Интересно, что в новом фильме звезды прошлых частей – Алекса Вега и Дэрил Сабара – сыграют второстепенные роли. Кстати, для Родригеса и Альбы четвертые «Дети шпионов» станет третьей совместной работой. Впервые они встретились на съемочной площадке «Города грехов» в 2005 году. В 2010 году актриса и режиссер работали над лентой «Мачете». Старт съемочного процесса «Детей шпионов 4: Армагеддон» будет взят в сентябре этого года. Создатели фильма решили снимать его сразу в стереоскопическом формате. Напомним, что третья часть «Детей шпионов», при бюджете 38 миллионов долларов, заработала в мировом прокате около 200 миллионов долларов.